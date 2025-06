Yuri Tuci vince il Nastro d’Argento 2025 come miglior attore protagonista

Prato celebra un talento emergente: Yuri Tuci conquista il Nastro d’Argento 2025 come Miglior attore protagonista nella categoria commedia, condividendo il onore con Pietro Castellitto. Un risultato che illumina la scena cinematografica italiana e segna una tappa importante nella carriera di Tuci, al suo debutto sul grande schermo con il film "La vita da grandi" di Greta Scarano. Un riconoscimento che consacra il suo talento e apre nuove straordinarie prospettive.

Prato, 16 giugno 2025 - L'attore pratese Yuri Tuci è tra i vincitori del Nastro d’Argento 2025 come Miglior attore protagonista commedia, ex aequo con Pietro Castellitto. Il Comune di Prato condivide la notizia di questo riconoscimento straordinario per l'interpretazione di Tuci nel film La vita da grandi, diretto da Greta Scarano (vincitrice anche lei del Nastro d’argento come “Miglior Esordio”), che segna il debutto cinematografico di Yuri. Un debutto capace di lasciare il segno, non solo per la forza della sua presenza scenica, ma per la verità e l’umanità che ha saputo portare sullo schermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it