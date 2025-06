Yuasa Battery annuncia l' arrivo di Lazar Koprivica nuovo schiacciatore serbo

Yuasa Battery si distingue ancora una volta, sorprendendo con annunci di grande impatto: l’arrivo di Lazar Koprivica, nuovo schiacciatore serbo, rafforza il reparto "posto 4" del roster. Con i suoi 2 metri di altezza e un talento impeccabile nei fondamentali, Lazar si prepara a portare energia e determinazione in campo. Quando sono stato contattato dal club – sottolinea lo...

È stata una domenica di annunci in casa Yuasa Battery che comunica l'arrivo del quarto schiacciatore in rosa, completando di fatto il reparto "posto 4" del proprio roster. Ecco Lazar Koprivica, esperto schiacciatore serbo classe 1991, autentico specialista dei fondamentali di seconda linea nonostante i due metri di altezza che completa il ruolo insieme a Fedrizzi, Tatarov e Magalini. "Quando sono stato contattato dal club – sottolinea lo schiacciatore neo grottese – ero molto emozionato, non è per me la prima esperienza in Italia, ma sono davvero felice di poter tornare a misurarmi con i migliori giocatori del mondo e nel miglior campionato del mondo.