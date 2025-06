Yakuza 0 | Director’s Cut – Recensione | Kiryu Majima e 60 fotogrammi al secondo

Yakuza 0: Director’s Cut sbarca su Nintendo Switch 2, offrendo un'esperienza coinvolgente e fluida a 60 fotogrammi al secondo. È il classico esempio di come una console possa superare le aspettative, portando in un ambiente più familiare un titolo doppiamente audace e maturo, tradizionalmente lontano dal suo target. Un’operazione che dimostra ancora una volta come il videogioco sia ormai un ponte tra generi e audience. E questa volta, il risultato sorprende ancor di più.

C'è un rituale che ogni nuova console Nintendo sembra non voler eludere: mettere alla prova la sua architettura con un titolo "non suo", portando in casa giochi nati altrove, talvolta ancorati a un'estetica e a una filosofia decisamente più adulta di quella a cui la casa di Kyoto ci ha storicamente abituati. Nel caso di Switch 2, questo battesimo passa per Yakuza 0: Director's Cut, un'operazione che, al netto di un pretesto narrativo ormai familiare e metabolizzato, ha un solo obiettivo: dimostrare che oggi anche Nintendo può permettersi conversioni tecnicamente complesse senza che questo implichi compromessi drastici.

