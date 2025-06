Xi | incontra presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev

L'incontro tra Xi Jinping e Kassym-Jomart Tokayev ad Astana segna un passo importante per rafforzare i legami tra Cina e Kazakistan, promuovendo cooperazione e sviluppo condiviso. In un contesto di crescente integrazione regionale, le due leadership discutono opportunità strategiche e partnership future, sottolineando l'impegno a consolidare relazioni durature. Un momento cruciale che potrebbe definire il quadro geopolitico dell'Asia centrale nei prossimi anni.

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha incontrato ad Astana il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev in vista del secondo Vertice Cina-Asia centrale. Xi e' arrivato nella capitale kazaka di Astana oggi per partecipare all'evento. Agenzia Xinhua.

