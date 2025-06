Xi | accolto calorosamente al suo arrivo ad Astana per Vertice Cina-Asia centrale

Il presidente cinese Xi Jinping è stato accolto con entusiasmo ad Astana, segnando un momento importante per il secondo Vertice Cina-Asia centrale. La visita sottolinea l’impegno di Pechino nel rafforzare i legami con le nazioni dell’Asia centrale, promuovendo cooperazione e stabilità nella regione. Per scoprire i dettagli di questo evento significativo, visitate il video al link: https://www.agenzianova.com/a/6275910/6275910/2025-06-16/xi-accolto-calorosamente-al-suo-arrivo-ad-astana-per-vertice-cina-asia-

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto un caloroso benvenuto quando e' atterrato ad Astana oggi per partecipare al secondo Vertice Cina-Asia centrale.

In questa notizia si parla di: astana - vertice - cina - asia

