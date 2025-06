Xbox Next sarà retrocompatibile con i giochi di Xbox Series X|S One e 360 per un leaker

Secondo le ultime indiscrezioni, Xbox Next potrebbe rivoluzionare l'esperienza di gioco offrendo una retrocompatibilità totale e nativa con i titoli di Xbox Series XS, Xbox One e anche Xbox 360. Questo dettagliato aggiornamento, condiviso dal giornalista Jez Corden di Windows Central, alimenta l’attesa tra gli appassionati, che si chiedono come questa innovazione influenzerà il futuro del gaming su console Microsoft. La speranza è che questa nuova generazione porti un salto qualitativo senza precedenti, rendendo ancora più irresistibile l’offerta Xbox.

Mentre la generazione attuale di console sembra essere passata in un lampo, iniziano a circolare dettagli sempre più concreti sulla prossima ed attesa console di casa Microsoft. Secondo le ultime rivelazioni del giornalista Jez Corden (Windows Central), Xbox Next — nome non ufficiale della futura macchina — il colosso di Redmond punterà su una retrocompatibilità totale e nativa, supportando i giochi di Xbox Series XS, Xbox One e persino Xbox 360. Una scelta che confermerebbe la volontà di Microsoft di non lasciare indietro i propri utenti e di valorizzare il suo storico catalogo. Corden ha spiegato, durante un episodio del podcast Xbox Two, che la nuova console non si limiterà a emulare i vecchi giochi, ma sarà dotata di hardware specifico in grado di eseguire direttamente i titoli delle precedenti generazioni, almeno quelli già inclusi nel programma di retrocompatibilità. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Next sarà retrocompatibile con i giochi di Xbox Series X|S, One e 360, per un leaker

