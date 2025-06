Xbox Next sarà retrocompatibile con i giochi di Xbox Serie X One e 360 per un leaker

Se le ultime indiscrezioni sono fondate, Xbox Next potrebbe rivoluzionare l’esperienza di gioco offrendo una retrocompatibilità totale e nativa con titoli di Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox 360. Un passo avanti che potrebbe garantire ai fan un accesso senza precedenti a una libreria vasta e diversificata, rendendo ogni sessione di gaming ancora più coinvolgente e senza limiti. Ma cosa ci riserva il futuro? Restate sintonizzati per scoprire i dettagli esclusivi.

Mentre la generazione attuale di console sembra essere passata in un lampo, iniziano a circolare dettagli sempre più concreti sulla prossima ed attesa console di casa Microsoft. Secondo le ultime rivelazioni del giornalista Jez Corden (Windows Central), Xbox Next — nome non ufficiale della futura macchina — il colosso di Redmond punterà su una retrocompatibilità totale e nativa, supportando i giochi di Xbox Series XS, Xbox One e persino Xbox 360. Una scelta che confermerebbe la volontà di Microsoft di non lasciare indietro i propri utenti e di valorizzare il suo storico catalogo. Corden ha spiegato, durante un episodio del podcast Xbox Two, che la nuova console non si limiterà a emulare i vecchi giochi, ma sarà dotata di hardware specifico in grado di eseguire direttamente i titoli delle precedenti generazioni, almeno quelli già inclusi nel programma di retrocompatibilità. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Next sarà retrocompatibile con i giochi di Xbox Serie X, One e 360, per un leaker

