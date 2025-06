WWE | La compagnia ha piani importanti per Giulia a SmackDown

La WWE sta puntando forte su Giulia, l’ex star di Stardom, preparando un ruolo di rilievo nel roster di SmackDown. Secondo PWInsider, la sua presenza si intensificherà nelle prossime settimane, lasciando intuire grandi novità all’orizzonte. L’apparizione del 6 giugno ha già mostrato il suo potenziale, e ora tutti attendono con ansia le nuove sfide che la vedranno protagonista in WWE, consolidando il suo status di stella emergente.

La WWE sta preparando un ruolo di rilievo per Giulia nel roster di SmackDown, secondo quanto riportato da PWInsider. I piani per l'ex star di Stardom. Fonti interne alla WWE riferiscono che Giulia riceverà maggiore spazio nelle prossime settimane su SmackDown. Anche se i dettagli specifici non sono stati rivelati, la compagnia sembra intenzionata a utilizzarla in modo prominente. L'apparizione del 6 giugno. Giulia é apparsa da protagonista già durante l'episodio di SmackDown del 6 giugno, intervenendo dopo un match tra Zelina Vega e Piper Niven. Senza pronunciare parola, ha attaccato Zelina Vega e ha chiuso il segmento alzando sopra la testa il WWE Women's United States Title.

In questa notizia si parla di: piani - giulia - smackdown - compagnia

