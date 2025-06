WWE | Il ritorno della WWE in Messico con due Supershow da urlo svelate date città e star presenti

La WWE torna in Messico con due eccezionali Supershow che promettono emozioni indimenticabili! Dopo l’annuncio ufficiale durante Triplemanía Regia, i fan sono in fermento: il primo evento si svolgerà sabato 26 luglio all’Arena CDMX, a Città del Messico. Ma le sorprese non finiscono qui: il secondo spettacolo, attesissimo, è previsto per il 28 luglio, portando il wrestling di livello mondiale tra le strade vivaci della capitale. Prepariamoci a vivere momenti epici!

La WWE non si sta certo trattenendo per il suo ritorno in Messico quest’estate e ora i fan sanno esattamente quando e dove si svolgeranno gli eventi, oltre a chi potranno vedere dal vivo. Durante Triplemanía Regia del 15 giugno, è stato annunciato ufficialmente che la WWE terrà due Supershow consecutivi in Messico a fine luglio. Il primo spettacolo si terrà sabato 26 luglio a Città del Messico, all’Arena CDMX. Il secondo andrà in scena il giorno seguente, domenica 27 luglio, all’Arena Monterrey. ¡WWE regresa a México con dos Supershows llenos de acción! Disfruta en vivo a tus superestrellas favoritas el sábado 26 de julio en Arena CDMX y el domingo 27 en Arena Monterrey. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno della WWE in Messico con due Supershow da urlo, svelate date, città e star presenti

In questa notizia si parla di: ritorno - messico - supershow - urlo

WWE: Il ritorno della WWE in Messico con due Supershow da urlo, svelate date, città e star presenti.

WWE Supershow in programma per il 27 luglio in Messico - I biglietti per il Supershow saranno disponibili a partire da giovedì 19 giugno e includeranno diverse opzioni, dai posti standard ai pacchetti VIP, che offriranno anche incontri ravvicinati con le ... Si legge su worldwrestling.it