WWE | I McMahon e la WWE chiedono l’archiviazione della causa per abusi sui ring boy

La WWE, Vince McMahon e Linda McMahon stanno cercando di archiviare la controversa causa per presunti abusi sui ring boy, sollevando interrogativi sulla loro responsabilità legale. Gli avvocati della compagnia hanno presentato una mozione al giudice federale del Maryland, sostenendo che non ci sarebbero obblighi nei confronti delle vittime. La questione si fa sempre più intricata: cosa riserverà il futuro di questa battaglia legale?

Gli imputati citati nella clamorosa causa per abusi sui ring boy, TKO, WWE, Vince McMahon e Linda McMahon, stanno ufficialmente cercando di far archiviare il caso. Mercoledì scorso, gli avvocati che rappresentano la compagnia di wrestling e il suo ex gruppo dirigente hanno presentato una richiesta a un giudice federale del Maryland per respingere la causa, sostenendo di non avere alcun obbligo legale nei confronti delle presunte vittime e che lo stato del Maryland non sia il luogo appropriato per affrontare la questione in tribunale. La verità sepolta nel passato della WWF: Nuova battaglia legale per la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: I McMahon e la WWE chiedono l’archiviazione della causa per abusi sui ring boy

In questa notizia si parla di: mcmahon - causa - abusi - ring

WWE: Causa Grant vs. McMahon, Laurinaitis fuori dal processo, ma entra come testimone chiave - Nella controversa causa per traffico sessuale intentata da Janel Grant contro la WWE, John Laurinaitis è stato escluso come imputato, ma diventa un testimone chiave.

Dal ring della WWE all'Istruzione: chi è Linda McMahon, l'ex signora del wrestling scelta da Trump; Trump nomina all’Istruzione la fondatrice della World Wrestling Entertainment: con il marito è accusata di…; WWE: I McMahon e la WWE chiedono l’archiviazione della causa per abusi sui ring boy.

WWE: I McMahon e la WWE chiedono l’archiviazione della causa per abusi sui ring boy - Gli imputati citati nella clamorosa causa per abusi sui ring boy, TKO, WWE, Vince McMahon e Linda McMahon, stanno ufficialmente cercando di far archiviare il caso. Si legge su zonawrestling.net

Il fondatore della WWE Vince McMahon accusato di abusi sessuali e traffico di esseri umani - Una ex dipendente della WWE, Janel Grant, ha citato in giudizio il fondatore Vince McMahon, accusandolo di abusi e sfruttamento ... Secondo lettera43.it