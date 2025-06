WWE | Cody Rhodes nel trailer ufficiale di ‘The Naked Gun’

WWE Cody Rhodes fa il suo debutto nel reboot di "The Naked Gun" e i fan sono in fermento. Dopo mesi di attesa, il nuovo trailer di Paramount Pictures ci svela finalmente il ruolo dell’atleta, offrendo un’anteprima intrigante di questa rivisitazione cinematografica. L’entusiasmo cresce: cosa riserverà questa versione moderna del classico? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un mix irresistibile di comicità e azione che certamente sorprenderà gli spettatori.

È ormai noto che Cody Rhodes ha ottenuto un ruolo nel reboot di The Naked Gun, e i fan stavano aspettando con curiosità di scoprire che tipo di parte avrebbe interpretato. Dopo tanta attesa, possiamo finalmente dare un primo sguardo a Cody Rhodes nel film, grazie all’uscita dell’ultimo trailer pubblicato da Paramount Pictures su YouTube. Il video ha dato al pubblico un’idea più chiara di cosa aspettarsi da questa nuova versione del film, che vede come protagonisti Liam Neeson e Pamela Anderson. Cody Rhodes in versione barista nel nuovo trailer di The Naked Gun. Ciò che ha colpito maggiormente i fan di wrestling è stata proprio la presenza di Cody Rhodes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes nel trailer ufficiale di ‘The Naked Gun’

In questa notizia si parla di: cody - rhodes - naked - trailer

Una pallottola spuntata, Liam Neeson figlio d’arte nel trailer; 'Naked Gun': Paramount rivela il reboot con Liam Neeson diretto da Akiva Schaffer; La commedia spiritosa e slapstick è il tema dell'ultimo sguardo a The Naked Gun.