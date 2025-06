WWE | Anche Mr Iguana Pagano e Psycho Clown saranno a Supershow Mexico

L’attesa è finalmente finita: WWE e AAA si uniscono in un’epica Fusion di talenti e passione, regalando ai fan messicani due imperdibili eventi il 26 e 27 luglio. Icone come Mr. Iguana Pagano, Psycho Clown e le superstar WWE come Dominik Mysterio, Cody Rhodes e Jey Uso promettono spettacolo mozzafiato. Preparati a vivere momenti indimenticabili e a tifare per i tuoi eroi preferiti in un’esplosione di adrenalina e emozioni!

I fan potranno gioire ancora di più, le superstar della AAA si uniscono di nuovo a quelle WWE. È notizia di oggi l’ufficialità di due show WWE in Messico, uno Sabato 26 Luglio a Città Del Messico e l’altro Domenica 27 a Monterrey. Le star WWE annunciate in un comunicato stampa sono: Penta, Rey Fenix, l’ Intercontinental Champion Dominik Mysterio, Cody Rhodes, “Main Event” Jey Uso, lo United States Champion Jacob Fatu, il World Heavyweight Champion GUNTHER, Stephanie Vaquer, i WWE Tag Team Champions The New Day e seguiranno altri nomi. Ma oltre a loro vedremo il ritorno in uno show WWE del nuovo beniamino del pubblico Mr Iguana, insieme alle altre super estrellas AAA Pagano e Psycho Clown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Anche Mr Iguana, Pagano e Psycho Clown saranno a Supershow Mexico

In questa notizia si parla di: iguana - pagano - psycho - clown

WWE: Anche Mr Iguana, Pagano e Psycho Clown saranno a Supershow Mexico; AAA: Risultati AAA TripleMania Regia 2025; WWE/AAA: Risultati Worlds Collide 2025.

Mr. Iguana, Psycho Clown, And Pagano Announced For WWE Events In Mexico - June 16, 2025 – WWE, part of TKO Group Holdings, today announced a return to Mexico this July at the Arena CDMX (Mexico City) on Saturday, July 26 and the Arena Monterrey (Monterrey) on Sunday, July ... Da fightful.com

WWE Shop Selling AAA T-Shirts, Including Mr. Iguana - WWE and AAA combined to present Worlds Collide on June 7th with El Hijo del Vikingo, Mr. fightful.com scrive