WTA Nottingham 2025 risultati 16 giugno | Noskova e Fernandez soffrono ma avanzano eliminata Danilovic

Il Nottingham Open 2025 si anima di emozioni e sorprese, con le italiane in campo che affrontano sfide difficili sulla tradizionale erba britannica. Mentre Noskova e Fernandez avanzano nonostante le difficoltĂ , la nostra Lucia Bronzetti saluta presto il torneo dopo una sconfitta sofferta contro la qualificata croata Antonia RuĹľic. Le insidie di questa fase di apertura non risparmiano nessuno, ma il tennis continua a regalare emozioni. E ora, scopriamo cosa ci riserva il prosieguo del torneo.

I Nottingham Open 2025 di tennis, per quanto concerne il torneo femminile di categoria WTA 250, scattati sull’ erba outdoor della cittĂ britannica, si rivelano amari per i colori azzurri, dato che l’unica italiana in tabellone in singolare, Lucia Bronzetti, viene subito eliminata. L’azzurra, infatti, cede all’esordio alla qualificata croata Antonia RuĹľi?, che si impone con lo score di 6-0 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco, ed affronterĂ negli ottavi di finale l’ucraina Dayana Yastremska, che elimina la testa di serie numero 9, la serba Olga Danilovi?, sconfitta con lo score di 6-4 7-6 (4). Il derby russo va ad Anna Blinkova, che regola la qualificata Kamilla Rakhimova, sua connazionale, con il punteggio di 6-2 6-3, ed al prossimo turno dovrĂ affrontare la numero 2 del seeding, la danese Clara Tauson, che supera l’australiana Kimberly Birrell per 7-5 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it