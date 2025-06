WTA Nottingham 2025 Lucia Bronzetti eliminata all’esordio da Antonia Ruzic

L'esordio di Lucia Bronzetti ai Nottingham Open 2025 si conclude prematuramente: la tennista azzurra, unica rappresentante italiana nel tabellone di singolare, viene eliminata al primo turno dalla qualificata croata Antonia Ruzic. La partita, giocata sull’erba britannica, si decide con un netto 6-0 6-4 in un'ora e 25 minuti di battaglia intensa. Ora Ruzic affronterà agli ottavi la talentuosa ucraina Dayana Yastremska, aprendo un nuovo capitolo in questo torneo.

Esce subito di scena l’unica azzurra impegnata nel tabellone di singolare dei Nottingham Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria WTA 250 per il settore femminile: sull’ erba outdoor della cittĂ britannica, Lucia Bronzetti cede all’esordio alla qualificata croata Antonia Ruzic, che si impone con lo score di 6-0 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco e sfiderĂ agli ottavi l’ucraina Dayana Yastremska. Nel primo set non c’è partita, con la croata che apre il match con un parziale di 12 punti a 4 e, grazie al break a 15 del secondo game, si porta sul 3-0 non pesante. Il quarto gioco è quello maggiormente combattuto: l’azzurra annulla un break point, ma ai vantaggi, dopo 12 punti giocati, cede ancora la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Nottingham 2025, Lucia Bronzetti eliminata all’esordio da Antonia Ruzic

