wta berlino 2025 definita la prima avversaria di jasmine paolini

Jasmine Paolini conosce il nome della prossima avversaria nel secondo round del WTA500 di Berlino. La toscana, dedicatasi al riposo e all'allenamento nell'ultima settimana, affronterà il suo primo torneo della stagione sull'erba in Germania, avendo come obiettivo quello di disputare più partite possibile in vista dell'evento più importante dell'anno, Wimbledon. L'anno scorso Jasmine visse una specie di favola, riuscendo a spingersi a due finali Slam: sulla terra di Parigi e sull'erba dei Championships. Inutile negare che replicare quel riscontro a Londra sarà molto complicato, ma Paolini vorrà esprimere il proprio il miglior tennis e poi fare i conti con le avversarie.