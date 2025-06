Wirtz è diventato Wirtz perché da piccolo gli vietavano la tv (Telegraph).

Dall’infanzia dedicata ai sogni e alla concentrazione, Florian Wirtz è cresciuto in un ambiente che ha valorizzato il talento e la disciplina, lontano dalle distrazioni del mondo moderno. La sua storia dimostra come un ambiente mirato possa forgiare un calciatore d’élite, capace di conquistare il calcio europeo e ora, con il suo trasferimento al Liverpool, di scrivere un nuovo capitolo di successo. Scopriamo insieme cosa rende speciale questo fenomeno!

"Che tipo di ambiente produce un calciatore d'élite?", si chiede il Telegraph. Se lo chiede nel caso di Florian Wirtz, l'ultimo fenomeno del calcio europeo appena acquistato dal Liverpool per circa 150 milioni di euro. Hanno scavato un po' tra vecchie interviste e materiale sparso. E insomma: pare che il piccolo Florian non mancassero supporto dei genitori, strutture accessibili e, "forse la cosa più importante, pochissime distrazioni. Da ragazzo, a Pulheim, un sobborgo di Colonia, non gli era nemmeno permesso avere la tv in casa ". E così, "invece di stare seduti in soggiorno, Wirtz e sua sorella Juliane giocavano a calcio.