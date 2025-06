William il lato tenero del principe nelle foto con i figli per la festa del papà

Il principe William si mostra ancora una volta come un padre dolce e affettuoso, condividendo intimi scatti con i suoi figli per celebrare la festa del papà. Le foto, cariche di tenerezza, catturano momenti autentici di amore e complicità tra il duca di Cambridge e i suoi piccoli. Un gesto che invita a riflettere sulla figura paterna, non solo nel mondo della royal family, ma in ogni famiglia. La loro naturale familiarità conquista il cuore di tutti.

(Adnkronos) – Il principe William ha condiviso due nuove foto con i suoi tre figli per celebrare la festa del papà, che nel Regno Unito si festeggia il 15 giugno. Uno dei ritratti, postati sull'account X ufficiale della coppia, ritrae l'erede al trono in piedi con le braccia attorno al principe George, 11 anni, e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: william - principe - figli - festa

“Re Carlo e il principe William non parteciperanno all’insediamento di Papa Leone XIV”: ecco Buckingham Palace chi invierà al loro posto - In vista dell’insediamento ufficiale di Papa Leone XIV, fissato per domenica 18 maggio in Piazza San Pietro, Buckingham Palace ha annunciato che né Re Carlo né il Principe William prenderanno parte all'evento.

“Buona festa del papà, papà! Ti amiamo” Il principe William festeggia la festa del papà con tutto l’amore dei suoi figli, i principini George, Charlotte e Louis #Verissimo Vai su Facebook

William, il lato tenero del principe nelle foto con i figli per la festa del papà; Il principe William, le nuove foto con i tre figli George, Charlotte e Louis; William commosso: il ritorno di Kate Middleton e il messaggio speciale dei figli.

William, il lato tenero del principe nelle foto con i figli per la festa del papà - Il principe William ha condiviso due nuove foto con i suoi tre figli per celebrare la festa del papà, che nel Regno Unito si festeggia il 15 giugno. Lo riporta adnkronos.com

Il principe William pubblica foto per la festa del papà e Meghan un video di Harry con i figli - In Gran Bretagna e negli Usa la festa del papà si celebra la terza domenica di giugno, perciò quest'anno è caduta il 15 del mese. Riporta msn.com