Will Smith rifiutò l' offerta di Christopher Nolan che lo voleva in Inception | Non l' avevo capito

Will Smith, una star nota per la sua versatilità, ha rivelato di aver rifiutato un'importante offerta di Christopher Nolan per recitare in Inception, perché il complesso intreccio di realtà alternative lo aveva lasciato confuso. La sua scelta sorprendente dimostra quanto le decisioni sul cast possano dipendere anche da comprensioni personali dei progetti. In un mondo in cui ogni dettaglio conta, questa testimonianza aggiunge un tocco umano alle grandi produzioni di Hollywood.

Un plot decisamente inafferrabile ha convinto la star di Bad Boys a declinare l'offerta di Christopher Nolan, convinto che i film ambientati in realtà alternative non avrebbero pagato al botteghino. Will Smith avrebbe potuto recitare in Inception di Christopher Nolan, ma ha respinto la sua offerta perché non aveva capito niente della storia. Il divo lo ha confessato candidamente nel corso di un'intervista a radio Kiss Xtr, spiegando che alla fine al suo posto è stato chiamato Leonardo DiCaprio. "Non credo di averlo mai detto pubblicamente prima d'ora, ma visto che siamo in vena di confidenze, posso dire che Chris Nolan mi ha offerto Inception e non l'ho capito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Will Smith rifiutò l'offerta di Christopher Nolan, che lo voleva in Inception: "Non l'avevo capito"

