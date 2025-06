Will Smith canta Willy il principe di Bel-Air e la folla impazzisce

Will Smith conquista il cuore di Londra con una scena inaspettata: sul marciapiede vicino alla stazione di King's Cross, l’attore si unisce a DJ AG Online per reinterpretare la celebre sigla di "Willy, il principe di Bel-Air". La folla impazzisce di entusiasmo, dimostrando quanto questa canzone sia ancora capace di unire e divertire. Un momento di pura magia che ha lasciato tutti senza parole, confermando il suo status di icona globale.

Nei pressi della stazione di King's Cross a Londra, Will Smith ha messo in scena un'esibizione insieme a DJ AG Online, dj e creator noto su TikTok, nel quale canta la sigla di "Willy, il principe di Bel-Air". Canzone che ha scatenato l'entusiasmo delle persone presenti.

