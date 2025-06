wild and hunted things il nuovo album di mark wilkinson

Hunted Things’. Un viaggio musicale dove la magia si svela tra le pieghe dell’esistenza, invitandoci a scoprire emozioni nascoste nel cuore della quotidianità. Con il suo stile eclettico e la sensibilità unica di Wilkinson, questo nuovo album promette di catturare l’anima di chi ascolta, portando luce nelle crepe della vita. Preparatevi a lasciarvi conquistare da un mondo di suoni e misteri.

La magia si nasconde ovunque, dietro gli angoli, le crepe e le fessure della vita. Aprendo il cuore e la mente, possiamo identificarla ed accoglierla. Per Mark Wilkinson la magia di manifesta sotto forma di ciò che lui definisce ‘Wild And Hunted Things’. Il cantautore e polistrumentista australiano accompagna la ricerca di quest’ultima con un ibrido di folk, indie e pop nel suo album in arrivo il 4 luglio, appropriatamente intitolato ‘Wild And Hunted Things’. “Per me le cose selvagge e cacciate rappresentano quelle situazioni della vita che ci fanno sentire pieni di energia ed arricchiti. Tuttavia, sono difficili da tenere da bada e il disco parla del tentativo di proteggerle e di preservarle nella propria vita, perché sono appaganti per noi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it