WiiU Minute Minute 1.4 – Guida per Wii U

Se siete appassionati di modding e desiderate un'esperienza più personalizzata con la vostra Wii U, allora Minute Minute 1.4 è la soluzione che fa per voi. Questo avanzato bootloader, basato su Minute, rivoluziona l’avvio del sistema offrendo funzionalità innovative come la gestione del PRSH, il supporto redNAND e l’autobooting personalizzabile. Scoprite come configurare al meglio il vostro bootloader e portare il vostro gaming a un livello superiore, personalizzandolo secondo le vostre esigenze.

Minute Minute 1.4 è un bootloader avanzato per Wii U, basato su minute, che sostituisce il boot1 originale e offre funzionalità come: Inizializzazione DRAM Gestione PRSH Supporto redNAND Autobooting personalizzabile Configurazione Autobooting. Per impostare l’avvio automatico, modificare minuteminute.ini nella sezione boot: Opzione Descrizione Valore Default autoboot Numero della voce di menu da avviare (1=prima opzione, 0=disabilitato) 0 autoboottimeout Tempo in secondi prima dell’avvio automatico 3 autoreload Se false, evita il riavvio automatico dopo un IOSU reload true Nota: Se non c’è una SD inserita e minute è stato caricato da SLC, cercherà di avviarsi automaticamente dalla prima opzione (se esiste slc:syshaxiosplugins ). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

