WhiteBIT Juve | ufficiale la nuova partnership dei bianconeri Logo visibile anche sulle magliette della Prima squadra info e dettagli nel comunicato del club

La Juventus ha appena annunciato una partnership strategica con WhiteBIT, una delle principali piattaforme di cryptocurrency a livello globale. Il nuovo accordo, ufficializzato tramite il comunicato del club, vede il logo di WhiteBIT comparire anche sulle maglie della prima squadra, sottolineando un impegno innovativo e all’avanguardia. Ma cosa significa questa collaborazione per i tifosi e il mondo del calcio? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

WhiteBIT Juve: è ufficiale la nuova partnership del club bianconero. Info e dettagli nel comunicato del club, di cosa si tratta. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha svelato la nascita di una nuova partnership con WhiteBIT. Di cosa si tratta? I dettagli nel comunicato ufficiale dei bianconeri. COMUNICATO – «Juventus annuncia una nuova importante partnership con WhiteBIT, una delle piu' grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per traffico, che diventa Official Cryptocurrency Exchange Partner e Official Sleeve Partner del Club. L'accordo, della durata di tre anni, unirà due realtà dinamiche e ambiziose che condividono una visione comune orientata all'innovazione, alla costruzione di comunità solide e all'eccellenza dentro e fuori dal campo.