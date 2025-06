WhatsApp per la prima volta l’app ospiterà della pubblicità

WhatsApp, l’app di messaggistica più amata al mondo, si prepara a fare il suo debutto nel mondo della pubblicità. Per la prima volta, la piattaforma introdurrà strumenti di monetizzazione all’interno della sezione aggiornamenti, con annunci sponsorizzati che appariranno tra gli stati, come accade su Instagram. Questa innovazione apre nuove opportunità per i brand e cambia di fatto il modo in cui comunichiamo tramite questa appensila quotidiana.

WhatsApp si prepara ad accogliere per la prima volta forme di pubblicità. La piattaforma di messaggistica, finora rimasta quasi completamente priva di inserzioni, introdurrà tre strumenti per la monetizzazione nella sezione aggiornamenti. Nello specifico, verranno mostrati annunci sponsorizzati all’interno degli stati, in maniera simile a quanto accade con le stories su Instagram: questi spot appariranno tra un contenuto e l’altro pubblicato da contatti o canali seguiti, ma non entreranno mai nelle conversazioni private o nei delle chat. Le altre modalità di pubblicità e le tempistiche. Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità per aziende e creator di promuovere i propri canali, pagando per apparire nella lista di scoperta e guadagnare visibilità tra gli utenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - WhatsApp, per la prima volta l’app ospiterà della pubblicità

