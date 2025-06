WhatsApp non sarà più verde? Cosa sappiamo sui nuovi colori dell'app

WhatsApp si rinnova, offrendo un'ampia palette di 38 colori per personalizzare i temi dell’app! Le nuove tonalità si integrano perfettamente con le modalità chiara e scura, rendendo l’esperienza utente ancora più coinvolgente. Mentre l’aggiornamento è già disponibile per Android, l’arrivo in Italia resta ancora da confermare. Scopriamo insieme tutte le novità e come sfruttarle al massimo!

