WhatsApp la novità che non tutti gradiranno | ecco cosa cambia per lo status e i canali

WhatsApp si prepara a rivoluzionare il suo universo: tra novità e sorprese, arriva una svolta che potrebbe non piacere a tutti. Per la prima volta, gli utenti dovranno fare i conti con inserzioni pubblicitarie, rivoluzionando status e canali. Ecco cosa cambia e quale strategia ha in mente Meta per conquistare il cuore degli utenti senza perdere di vista i propri obiettivi.

Per la prima volta nella storia di WhatsApp saranno presenti anche inserzioni pubblicitarie: ecco in quale sezione e gli obiettivi di Meta.

