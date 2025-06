Whatsapp | in arrivo i colori delle chat anche per Android

Whatsapp si prepara a rivoluzionare la personalizzazione delle chat su Android, offrendo per la prima volta la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colori. Dopo il successo su iOS, questa novità arriva anche sugli smartphone con sistema Android, grazie all’ultimo aggiornamento beta. Un passo avanti verso un’esperienza ancora più su misura e coinvolgente per gli utenti, rendendo ogni conversazione unica e più espressiva.

WhatsApp continua a spingere sulla personalizzazione e porta una delle funzionalità più richieste anche su Android. Stiamo parlando dell'espansione della tavolozza colori per i temi delle chat. Dopo aver fatto il suo debutto su iOS, ora anche gli utenti Android iniziano a ricevere questa novità grazie all'ultimo aggiornamento beta, versione 2.25.19.2, disponibile tramite il Google Play Beta Program. Si tratta di un passo concreto verso l'uniformità dell'esperienza d'uso tra piattaforme diverse, con un occhio di riguardo per chi ama rendere uniche le proprie conversazioni. Con l'introduzione di ben 18 nuove tonalità, il numero totale dei colori disponibili per i temi delle chat sale da 20 a 38.

