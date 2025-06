WhatsApp Beta porta a 38 i colori per la personalizzazione delle chat

WhatsApp Beta si rinnova, offrendo ora ben 38 opzioni di colore per personalizzare le tue chat, arricchendo l’esperienza utente con nuovi toni e possibilità creative. Nell’ultimo aggiornamento, infatti, sono state aggiunte 18 nuove sfumature che permettono di rendere ogni conversazione unica e in linea con il proprio stile. Scopri come queste novità possano trasformare il modo di comunicare e rendere ogni chat assolutamente personale.

Nell'ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta sono disponibili 18 opzioni di colore in più per la personalizzazione delle chat.

