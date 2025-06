WhatsApp arriva la pubblicità ma non nelle chat

WhatsApp, l’app di messaggistica più amata, si prepara a cambiare volto: niente pubblicità nelle chat, ma nuove opportunità di monetizzazione attraverso tre innovative funzioni integrate nella scheda “Aggiornamenti”. Questo sviluppo segna un passo importante nel modo in cui interagiamo e guadagniamo sulla piattaforma. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro di WhatsApp e come queste novità potrebbero rivoluzionare la nostra esperienza quotidiana.

Finora l’app non ha mai ospitato annunci nei delle chat né nelle conversazioni. Ora però Meta ha annunciato il lancio di tre nuove funzioni di monetizzazione, integrate nella scheda “Aggiornamenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - WhatsApp, arriva la pubblicità (ma non nelle chat)

