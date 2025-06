WhatsApp annuncia alcune novità per Canali e Stato | arriva la pubblicità

WhatsApp rivoluziona il modo di comunicare: la celebre app di messaggistica introduce le pubblicità nei Canali e negli Stati, aprendo nuove opportunità per i brand e sfide per gli utenti. Questa novità segna un passo importante nella strategia di monetizzazione della piattaforma, mantenendo però il focus su privacy e funzionalità. Scopriamo insieme cosa comporta questa evoluzione e come influenzerà il nostro modo di usare WhatsApp.

