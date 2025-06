WEmbrace Games | da Rosolino a De Rossi quanti campioni a Roma!

giovedì 12 giugno a Roma ha celebrato la tredicesima edizione dei WEmbrace Games, un evento unico che ha visto protagonisti campioni come Rosolino e De Rossi, simboli di eccellenza sportiva e solidarietà. Tra le maestose architetture dello Stadio dei Marmi, l’atmosfera inclusiva ha coinvolto il pubblico in sfide emozionanti, dimostrando come lo sport possa unire e ispirare oltre ogni barriera. L’appuntamento di quest’anno si conferma come un momento imperdibile nel panorama benefico e sportivo capitolino.

Giovedì 12 giugno a Roma si è svolta la tredicesima edizione dei WEmbrace Games, l’iniziativa benefica firmata dall’Associazione art4sport e dalla sua ispiratrice, Beatrice “Bebe” Vio Grandis. Tra le maestose architetture dello Stadio dei Marmi, il pubblico si è lasciato trasportare da sfide cariche di adrenalina, il tutto all’insegna di un’atmosfera inclusiva volta a unire e a far sognare tutti insieme, oltre ogni barriera. L’appuntamento di quest’anno, intitolato “Space Games Edition”, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione tra cui molti protagonisti dello sport: Daniele De Rossi, Marco Materazzi, Bernardo Corradi, Luciano Zauri, Stefano Fiore, Daniele Garozzo, Massimiliano Rosolino, Martín Castrogiovanni, Carlo Molfetta e Mirco Scarantino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WEmbrace Games: da Rosolino a De Rossi, quanti campioni a Roma!

In questa notizia si parla di: games - wembrace - roma - rosolino

Sport, Bebe Vio Grandis torna a Roma con i WEmbrace Games - Sport Bebe Vio Grandis torna a Roma con i WEmbrace Games, un evento che promuove inclusione e divertimento.

WEmbrace Games, sport e inclusione a Roma con art4sport e Bebe Vio Grandis; Federazione italiana nuoto e zoomarine insieme per la giornata mondiale degli oceani 2025; La giornata mondiale degli oceani: fin e zoomarine uniscono sport e tutela degli ecosistemi marini.

WEmbrace Games: Inclusività e Divertimento allo Stadio dei Marmi di Roma - Otto squadre da tutta Italia si sfidano nei WEmbrace Games, evento di inclusività firmato art4sport e Beatrice Vio. Come scrive msn.com

WEmbrace Games 2023: allo Stadio dei Marmi di Roma si cambiano le regole dello sport! - La triade degli appuntamenti annuali del movimento è composta da: WEmbrace Games (a Roma), WEmbrace Awards (a Milano) e WEmbrace Sport (a Milano). Si legge su corrieredellosport.it