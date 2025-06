Welcome to the jungle | inciviltà e maleducazione alla guida la città asburgica che sembra terzo mondo

Benvenuti nel caos quotidiano della nostra città, dove il rispetto e la civiltà sembrano essere scomparsi dietro il volante. Le strade di via Giulia e degli incroci più trafficati testimoniano una realtà di maleducazione e inciviltà che sembra trasportarci in un’altra epoca, se non in un paese del Terzo Mondo. È ora di riflettere e cercare di cambiare questa tendenza per restituire dignità alle nostre strade e alla nostra comunità.

Provate a osservare il comportamento degli automobilisti in via Giulia a qualsiasi ora, oppure a posizionarvi all'incrocio tra via Battisti e via Carducci nei momenti di maggiore flusso veicolare. I due esempi non sono esaustivi, ma sono sufficienti per farsi un'idea di quanto il traffico. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Welcome to the jungle: inciviltà e maleducazione alla guida, la città asburgica che sembra terzo mondo

In questa notizia si parla di: welcome - jungle - inciviltà - maleducazione

Welcome to the jungle: inciviltà e maleducazione alla guida, la città asburgica che sembra terzo mondo.