Weekend tragico nel ferrarese | muoiono tre minori tra Lido degli Estensi e Lido delle Nazioni

Un weekend drammatico nel ferrarese scuote la comunità: tre minori, tra cui un ragazzino di 11 anni, hanno perso la vita tra Lido degli Estensi e Lido delle Nazioni. La tragedia ha sconvolto famiglie e bagnanti, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto. Un tragico richiamo alla prudenza in spiaggia e all'importanza dei controlli per garantire la sicurezza di tutti.

AGI - È morto il ragazzino di 11 anni, di origine pakistana, trasportato ieri sera all' ospedale di Ravenna dopo essere stato trovato in mare a Lido degli Estensi (Ferrara). È arrivato nel nosocomio già deceduto. L'11enne stava facendo il bagno con il fratellino, verso le 20, quando è scomparso sotto l'acqua. Alcuni bagnanti hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione, fino all'arrivo del 118. Per gli accertamenti, procede la Capitaneria di Porto. Altri incidenti nel fine settimana. È stato un fine settimana tragico nel ferrarese. Sempre a Lido degli Estensi, sabato scorso, è morto un 16enne, dopo essersi tuffato per salvare due turisti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Weekend tragico nel ferrarese: muoiono tre minori tra Lido degli Estensi e Lido delle Nazioni

I due una volta al sicuro grazie all’intervento dei bagnini si sono allontanati. Il ragazzo, in pedalò con gli amici, si era tuffato perché li aveva visti in difficoltà e ha perso la vita. La tragedia a Lido delle Nazioni nel ferrarese Vai su Facebook

