Weekend tragico morto il terzo bambino in due giorni | era stato soccorso in mare

Un altro weekend segnato dal dolore e dalla tragedia: il terzo bambino in soli due giorni perde la vita dopo essere stato soccorso in mare. La comunità si stringe intorno alle famiglie, mentre le drammatiche notizie dall’ospedale gettano un’ombra di tristezza e riflessione su questa terribile sequenza di eventi. La perdita di un ragazzino di soli 11 anni ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione.

Sono drammatiche le notizie che arrivano dall'ospedale. E', infatti, morto il ragazzo di 11 anni di origini pakistane, soccorso domenica sera intorno alle 19 all'altezza del Bagno Oro di Lido degli Estensi. Dopo una notte di cure, infatti, il piccolo cuore ha smesso di battere nella tarda serata.

