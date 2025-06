Walter Di Francesco il mentalista dei vip | Non è magia | sfrutto condizioni già esistenti dentro il mio interlocutore Così fa anche chi ci manipola

Walter Di Francesco, il mentalista dei vip, svela i segreti nascosti dietro la manipolazione. Non si tratta di magia, ma di sfruttare condizioni già presenti nell’interlocutore, come fanno anche i manipolatori. La chiave? Conoscere se stessi, come insegnava Delfi e Socrate. Solo così si può difendersi dalle influenze esterne e proteggersi: ecco i consigli di Walter per riconoscere e contrastare chi cerca di controllarci.

«Conosci te stesso», il motto scolpito sul frontone del tempio di Delfi, attribuito anche a Socrate, è l’unico modo valido per proteggersi dai manipolatori di ogni tipo: parola di Walter di Francesco, di professione mentalista: «Le persone più facili da influenzare sono quelle che non hanno mai fatto pace con le proprie ferite». Ecco come fare a proteggersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Walter Di Francesco, il mentalista dei vip: «Non è magia: sfrutto condizioni già esistenti dentro il mio interlocutore. Così fa anche chi ci manipola»

