Wall Street apre positiva Dj +0,48% Nasdaq +0,83%

Le Borse americane aprono con il piede sull’acceleratore, spinte da ottimismo e nuove speranze di crescita. Il Dow Jones sale dello 0,48%, il Nasdaq avanza dello 0,83% e lo S&P 500 conquista lo 0,65%, indicando una giornata all’insegna della fiducia negli sviluppi economici. Questi segnali positivi promettono un mercato in movimento e pieno di opportunità, dando il via a una sessione che potrebbe riservare molte sorprese.

Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,48% a 42.402,19 punti, il Nasdaq avanza dello 0,83% a 19.573,74 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,65% a 6.015,70 punti.

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

