Vuelle | Sfide di Budget e Futuro Incerto tra Nuovi Arrivi e Vecchi Contratti

Tra i pentimenti del passato ed i tormenti legati al futuro. Tradotto: la costruzione della nuova squadra. Perché la situazione non è bella e nonostante i pissi pissi e i si dice che si sentono in giro in questo momento, pare non ci siano interessamenti concreti e reali per nessuno dei giocatori sotto contratto con la Vuelle. E sono tanti con un biennale nelle mani, accordi fra l’altro tutti pesanti e onerosi per la società . E quindi bisognerà in alcuni casi transare e cioè trovare un accordo in uscita, il che vuol dire tradotto in soldoni, sempre soldi che escono dalla cassa. A fronte di questo fatto, l’altro lato della medaglia dice che sotto il profilo della cassa mancano ancora 500mila euro per fare pari con il budget dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it