Von der Leyen sente Netanyahu | con l' Iran soluzione negoziata

In un momento di tensione globale, le parole di Ursula von der Leyen risuonano come un invito alla diplomazia. Durante una telefonata con Netanyahu, la Presidente della Commissione Europea ha ribadito che la soluzione negoziata con l’Iran rappresenta la via più stabile e duratura. La diplomazia, dunque, si conferma come l’ultima speranza per evitare escalation e garantire un futuro di pace. La partita è ancora aperta, e le prossime mosse saranno decisive.

Milano, 16 giu. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato di aver detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata che la diplomazia era la migliore soluzione "a lungo termine" con l'Iran. Tuttavia, von der Leyen non si è spinta fino a chiedere un cessate il fuoco immediato, affermando che "l'Iran non avrà mai un'arma nucleare".

Crisi Iran-Israele, Meloni sente Trump, Merz e von der Leyen - In un contesto di crescente tensione tra Iran e Israele, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sta attivando con una serie di telefonate con leader chiave come Trump, Merz e von der Leyen.

