Von der Leyen | Israele ha diritto di difendersi L’Iran non potrà mai aver un’arma nucleare

In un mondo in continuo fermento, le dichiarazioni di von der Leyen ribadiscono il ruolo cruciale dell’Europa nel mantenimento della pace e nella prevenzione della proliferazione nucleare. La posizione ferma contro l’Iran sottolinea l’impegno a difendere la stabilità regionale e globale, facendo chiarezza sul fatto che nessuna minaccia nucleare può essere tollerata. La diplomazia resta la nostra arma più potente per costruire un futuro di sicurezza condivisa.

''L'Iran è la principale fonte di instabilità regionale. L'Europa è sempre stata chiara: l'Iran non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: “Israele ha diritto di difendersi. L’Iran non potrà mai aver un’arma nucleare”

In questa notizia si parla di: iran - potrà - arma - nucleare

Taremi resta bloccato in Iran: l’attaccante dell’Inter non potrà partecipare al Mondiale per Club - Taremi, l’attaccante dell’Inter, rimane bloccato in Iran a causa delle tensioni internazionali e dello scoppio della guerra con Israele.

Iran, il Ministro #Tajani: "Di fronte alla minaccia nucleare non ci può essere ambiguità, l'Iran non può avere l'arma atomica" (CdS) @ultimora_pol Vai su X

UN "ITAJANO" VERO!? "Di fronte alla minaccia nucleare non ci può essere ambiguità, l'Iran non può avere l'arma atomica, è questo il messaggio che ho voluto trasmettere questa mattina anche al Presidente israeliano Herzog, a cui ho offerto la piena solidari Vai su Facebook

Le città sotto attacco, colpite da missili e bombe: centinaia di morti e migliaia di feriti - La mappa dell'attacco aereo israeliano alla Forza Quds; Israele-Iran, Tajani: Teheran non può avere l'atomica. Serve una de-escalation. VIDEO; Israele-Iran, news sulla guerra in diretta: almeno 8 morti israeliani. Teheran: Non vogliamo armi nucleari, Trump: Aiuteremo Tel Aviv a difendersi.