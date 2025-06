Volo di Air India rientra ad Hong Kong per problemi tecnici | è il secondo dopo lo schianto di Ahmedabad

Una giornata segnata da tensione e preoccupazione nell'aviazione: un altro Boeing 787-8 Dreamliner di Air India, identico a quello tragicamente schiantatosi ad Ahmedabad, è stato costretto a rientrare a Hong Kong a causa di problemi tecnici. La sicurezza resta la priorità assoluta, mentre l’attenzione si concentra su questa serie di eventi che mettono ancora una volta in discussione le verifiche di sicurezza dei voli. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda cruciale.

Un altro Boeing 787-8 Dreamliner della Air India, velivolo dello stesso tipo di quello che pochi giorni fa si è schiantato ad Ahmedabad uccidendo più di 200 persone, ha dovuto fare ritorno nell'aeroporto di partenza (quello di Hong Kong) per alcuni problemi tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

