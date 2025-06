volo del ciuco torna la tradizione popolare

Il Volo del Ciuco torna a incantare Empoli, un appuntamento che unisce tradizione e festa popolare in un’atmosfera unica. Dopo anni di attesa, il 21 giugno Piazza Farinata degli Uberti si trasformerà nel palcoscenico di una delle celebrazioni più antiche e amate della città, giunta alla sua 544ª edizione. Un momento di orgoglio e di radicamento culturale che promette emozioni e coinvolgimento per grandi e piccini, lasciando tutti pronti a vivere ancora una volta questa storica tradizione.

Empoli, 16 giugno 2025 – Tutto pronto per il ritorno della tradizione empolese più nota e longeva: sabato 21 giugno piazza Farinata degli Uberti si prepara a rivivere per la 544sima volta nella sua storia il Volo del Ciuco. Il copione della giornata è stato presentato nella sala del Consiglio comunale del palazzo di via dei Neri: la scaletta, spiegata dal vice presidente dell'associazione Compagnia di Sant'Andrea, Freddy Lavezzo, prevede che a partire dalle 10 di mattina il centro storico di Empoli si 'travesta' diventando un borgo medievale in piena regola, comprensivo di banchi degli antichi mestieri, giochi medievali per tutte le età e spettacoli teatrali.