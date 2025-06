Volo da Salonicco a Treviso in ritardo di quasi 4 ore | Ryanair condannata a risarcire

Un volo da Salonicco a Treviso si trasforma in un incubo di ritardi, ma la giustizia dà ragione ai passeggeri. Il Giudice di Pace di Treviso ha infatti condannato Ryanair al risarcimento di 250 euro per una passeggera rimasta a terra quasi quattro ore in più del previsto. Questa sentenza rappresenta un importante precedente per chi si batte per i propri diritti di viaggiatore e dimostra che la tutela dei consumatori funziona. La...

Il Giudice di Pace di Treviso ha accolto integralmente il ricorso presentato da ItaliaRimborso, condannando la compagnia aerea Ryanair al pagamento di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria in favore di una passeggera del volo FR2785, decollato da Salonicco il 17 ottobre del 2023. La. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Volo da Salonicco a Treviso in ritardo di quasi 4 ore: Ryanair condannata a risarcire

In questa notizia si parla di: volo - salonicco - treviso - ryanair

Volo da Salonicco a Treviso in ritardo di quasi 4 ore: Ryanair condannata a risarcire; Volo da Salonicco a Treviso in ritardo di quasi 4 ore: Ryanair condannata a risarcire; Ritardi Ryanair Treviso-Salonicco, risarcimento ai passeggeri.

Volo Ryanair Hahn Treviso in ritardo di undici ore, disagi notevoli. Una passeggera padovana ottiene un rimboso da 250 euro - Il volo della compagnia low cost Hahn Treviso, lo scorso primo maggio, ha portato un ritardo di quasi 11 ore e ha ... ilgazzettino.it scrive

Ryanair, dal prossimo inverno 29 nuove tratte da Treviso e Venezia - Barcellona, Edimburgo e Marrakech fra le destinazioni introdotte Cresce l'offerta di nuove rotte Ryanair in partenza ... Come scrive tg24.sky.it