Volo da incubo | ritardo di 6 ore per l’aereo Perugia-Palermo

Un volo da incubo: 6 ore di ritardo per il FR3787 da Perugia a Palermo, trasformando una tranquilla domenica in un vero e proprio calvario per i passeggeri. Immaginate l’attesa infinita, le prenotazioni modificate e il nervosismo crescente in aeroporto. Un disservizio che mette in discussione l’affidabilità delle compagnie aeree e la gestione dei viaggi. Cosa ci riserva il futuro?

Perugia, 16 giugno 2025 – Una vera e propria giornata da incubo quella vissuta dai passeggeri del volo FR3787 della compagnia Ryanair, previsto per domenica 15 giugno in partenza dall’aeroporto di Perugia con destinazione Palermo. L’aereo, il cui decollo era inizialmente programmato per il decollo alle 07:55, è atterrato alle 14:58, accumulando quasi sei ore di ritardo. Il disservizio ha causato non pochi disagi tra i viaggiatori, costretti a trascorrere molto tempo nello scalo umbro. Tra i passeggeri coinvolti molti erano diretti a Palermo per motivi di lavoro, salute o semplicemente per iniziare le proprie vacanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volo da incubo: ritardo di 6 ore per l’aereo Perugia-Palermo

In questa notizia si parla di: perugia - volo - incubo - ritardo

Volo da incubo: ritardo di 6 ore per l’aereo Perugia-Palermo; Volo Perugia - Palermo in ritardo di quasi 6 ore, italiani bloccati in aeroporto; Voli in ritardo, domenica di disagi anche in Sicilia.

Volo da Perugia a Tirana accumula sei ore di ritardo: possibilità di rimborso - E’ successo martedì 10 giugno all’aeroporto San Francesco dell’Umbria dove i passeggeri del volo Wizzair che hanno atteso a lungo la partenza del ... Secondo umbria24.it

Aereo in ritardo? La compagnia deve pagare. Ryanair condannata a risarcire il passeggero dal giudice di pace - Un'ulteriore vittoria di ItaliaRimborso, specializzata nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei. Si legge su corrierediarezzo.it