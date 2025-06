Volleyballit celebra 25 anni | da Modena al mondo un' eccellenza nella pallavolo

Volleyball.it celebra un traguardo storico: 25 anni di passione, innovazione e successi nel cuore di Modena, portando l'eccellenza italiana nel mondo. Dalla sua nascita, grazie alla visione di Luca Muzzioli, è diventato il punto di riferimento globale per gli appassionati di pallavolo. In questi 25 anni, Volleyball.it ha raggiunto numeri straordinari, consolidando la sua posizione tra i leader internazionali del settore. Un viaggio che continua a scrivere nuove pagine di successo e ispirazione.

È un punto di riferimento nazionale e anche internazionale ma è un’ eccellenza nata qui, ‘local’ come direbbero quelli bravi, e diventata ‘global’ col passare degli anni e con l’investimento di tempo e di idee del suo fondatore e direttore, Luca Muzzioli, nato come collaboratore al Resto del Carlino. Volleyball.it, il sito di pallavolo più letto a livello mondiale, ha compiuto sabato 14 giugno i suoi primi 25 anni, nei quali è arrivato a contare oltre 8 milioni di visite annue e decine di migliaia di lettori quotidiani. Il primo passo fu fatto addirittura nel 1997, all’alba di internet, ovvero un dominio dedicato esclusivamente alla pallavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volleyball.it celebra 25 anni: da Modena al mondo, un'eccellenza nella pallavolo

In questa notizia si parla di: anni - volleyball - eccellenza - pallavolo

OPEN DAY VOLLEY U18 ECCELLENZA: ! è atterrata in Picco tre anni fa e subito inserita, malgrado fosse giovanissima, nel gruppo U18 Eccellenza. Il suo talento cristallino v Vai su Facebook

Volleyball.it celebra 25 anni: da Modena al mondo, un'eccellenza nella pallavolo; Volley Misto – Sky Med tocca il Cielo: Vittoria nella finale provinciale Categoria Eccellenza; L’eccellenza della pallavolo femminile italiana nel mondo dello sport.

Volleyball.it celebra 25 anni: da Modena al mondo, un'eccellenza nella pallavolo - it, fondato da Luca Muzzioli, festeggia 25 anni come leader mondiale nella pallavolo, con oltre 8 milioni di visite annue. Si legge su msn.com