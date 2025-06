Volley over 40 la Heart vince il campionato da imbattuta

La Volley Heart, guidata dall’esperto Angelo Calabrese, conquista il campionato over 40 senza perdere nemmeno una partita, dimostrando determinazione e talento. Superando avversarie come Grotte, Ribera e Free Volley di Agrigento, hanno scritto una pagina indimenticabile nel volley amatoriale. L’ultima vittoria contro il Raffadali, con un netto tre a zero, ha suggellato questa straordinaria impresa. Il capitano Marialuisa e la sua squadra sono l’emblema di passione e successo.

La VolleyHeart allenata da Angelo Calabrese vince il campionato over 40. La squadra è rimasta imbattuta nell'intero torneo superando Grotte, Raffadali, Ribera e Free volley di Agrigento. L'ultima sfida è stata contro il Raffadali, battuto per tre a zero. Il capitano della squadra, Marialuisa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Volley over 40, la Heart vince il campionato da imbattuta

In questa notizia si parla di: volley - over - vince - campionato

Tegoleto Volley e Chimera Arezzo ancora insieme con un bel settimo posto in serie D - Termina la stagione 2024-2025, segnando il quarto anno di collaborazione tra Tegoleto Volley e GS Volley '88 Chimera Arezzo.

"Vittoria anche per il presidente, che purtroppo non poteva essere con noi oggi. Abbiamo lavorato tre mesi per costruire questa squadra, c'è tanto lavoro per tenere unito il gruppo". Sabato vi abbiamo raccontato la finale over del campionato interprovinciale Lib Vai su Facebook

In Friuli la settima vittoria consecutiva!; Volley, A1 donne. Conegliano batte Milano e vince lo scudetto; Beach Volley Training trionfa alle Finali FIPAV: storico triplo scudetto per la società di Beinasco.

Volley, l’Arzene Valvasone supera Cinto e vince il campionato di Seconda divisione - VALVASONE ARZENE (PN) – Ieri, 1 giugno 2025, l’Arzene Valvasone Volley ha conquistato il titolo di campione provinciale di Seconda divisione dopo aver superato con un netto 3- Secondo nordest24.it

Vince l'Asd Trepuzzi Volley il Torneo di Pallavolo "Progetto Over" - La Essetì Pallavolo Nardò, guidata dalla mister Sandra Torchia, ha disputato una finale emozionante a Copertino contro l'ASD Trepuzzi Volley. Da lecceprima.it