Volley i convocati dell’Italia per la Nations League a Chicago | tornano Michieletto e Lavia Giannelli capitano

L’Italia di volley torna protagonista alla Nations League a Chicago, con i convocati che riaccolgono Michieletto e Lavia, e Giannelli capitano. Dopo una prima settimana ricca di emozioni, gli azzurri si attestano al quarto posto con tre vittorie e un solo ko, dimostrando determinazione e talento. La corsa alla Final Eight è aperta: ecco cosa aspettarsi dalla nostra squadra in questa entusiasmante fase del torneo…

L’Italia ha concluso la prima settimana della Nations League di volley maschile con tre vittorie all’attivo: 3-1 contro la Bulgaria, 3-2 in rimonta contro la Germania e 3-1 contro l’Argentina recuperando da 18-23 nel terzo parziale. Gli azzurri hanno ceduto soltanto al cospetto della Francia e occupano il quarto posto in classifica, risultando pienamente in corsa per la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni del Mondo hanno lasciato Québec City (Canada) e pensano già alla seconda tappa della Nations League, che andrà in scena a Chicago (USA) dal 25 al 30 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it