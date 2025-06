Volley femminile il calendario delle partite dell’Italia con Bulgaria Thailandia Giappone e Cina | orari tv streaming

Il volley femminile torna protagonista con un emozionante calendario di partite che vede l’Italia sfidare Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina, trasmesse in diretta TV e streaming. Dopo aver mantenuto un’impeccabile imbattibilità di oltre un anno, le azzurre di Julio Velasco si preparano a nuovi scontri di alta tensione, confermando il loro status di campionesse olimpiche e leader indiscusse in questa Nations League. La sfida continua: scopriamo cosa ci riserva questa intensa maratona di volley femminile.

Si parte con la Bulgaria e poi si prosegue con tanta Asia. Altri banchi di prova in arrivo per l'Italia campione olimpica e imbattuta anche in questa Nations League. In realtà le azzurre hanno superato l' 1 giugno scorso l'anno intero di imbattibilità, visto che l'ultima sconfitta in una gara ufficiale arrivò proprio in quella data del 2024 ( 2-3 contro il Brasile in VNL) dopodiché solo vittorie, ben 18 consecutive per la squadra di Julio Velasco che a Hong Kong cercherà di allungare ulteriormente questa striscia. Il debutto nella seconda settimana di Nations League vedrà di fronte le azzurre e la Bulgaria di Lorenzo Micelli, squadra di livello sicuramente inferiore rispetto ai top team ma nazionale che è tornata ad essere "terreno di caccia" delle squadre di club della massima serie italiana e dunque che continua ad esprimere giocatrici di un certo interesse e di qualità.