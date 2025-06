Volantini vandalizzati in Econord | Ennesima provocazione

un segnale di intolleranza e mancanza di rispetto verso il diritto di informarsi e di partecipare attivamente alla vita democratica. In un momento in cui la cittadinanza deve unire le forze per costruire un futuro migliore, questi atti di vandalismo rischiano di minare la fiducia e la coesione sociale. ƈ fondamentale denunciare e contrastare ogni forma di provocazione, per preservare il valore della partecipazione civica e del confronto civile.

Nei giorni scorsi, un lavoratore di Econord Lecco ha esposto in bacheca sindacale un volantino di AVS, che invitava ad andare a votare ai Referendum dellā€™8 e 9 giugno. Purtroppo, abbiamo appreso che tali volantini sono stati vandalizzati. Questo gesto, apparentemente insignificante, rappresenta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Ā© Leccotoday.it - Volantini vandalizzati in Econord: ā€œEnnesima provocazioneā€

In questa notizia si parla di: volantini - vandalizzati - econord - ennesima

Volantini vandalizzati in Econord: ā€œEnnesima provocazioneā€.

Volantini vandalizzati in Econord: ā€œEnnesima provocazioneā€ - Nei giorni scorsi, un lavoratore di Econord Lecco ha esposto in bacheca sindacale un volantino di AVS, che invitava ad andare a votare ai Referendum dellā€™8 e 9 giugno. Da leccotoday.it

Dipendente Econord aggredito. Scatta il presidio dellā€™Usb - Un presidio davanti a Econord, indetto per manifestare solidarietà ... Si legge su msn.com