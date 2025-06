Volano i prezzi della benzina

In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, i mercati petroliferi sono in fermento, con i prezzi di benzina e diesel che volano alle stelle. Come illustrato su Staffetta quotidiana, il Brent ha registrato un incremento del 10%, raggiungendo circa 75 dollari, livello di inizio aprile. Una situazione che mette in allerta automobilisti e famiglie, già alle prese con i rincari energetici: cosa ci riserva il futuro?

La guerra scoppiata tra Israele e Iran ha subito mandato in subbuglio i mercati petroliferi, facendo schizzare i prezzi di benzina e diesel. Come spiegato su Staffetta quotidiana, il Brent ha fatto registrare un aumento del 10% stabilizzandosi poi intorno ai 75 dollari, livello di inizio aprile. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Volano i prezzi della benzina

In questa notizia si parla di: prezzi - benzina - volano - inizio

Le nuove accise in vigore da oggi: come cambiano i prezzi di benzina e diesel - Le nuove accise entrate in vigore oggi stravolgono il mercato dei carburanti: il prezzo della benzina segna un calo, mentre quello del diesel è in aumento.

Volano i prezzi di gas, petrolio e oro: le prime conseguenze dell'attacco di Israele all'Iran Vai su Facebook

Turismo: Assoviaggi, frena il costo del jet fuel ma ‘volano’ le tariffe del trasporto aereo; Volano i prezzi del gas a causa dei timori per l’offerta; C'è un motivo preciso se i prezzi di benzina e diesel volano verso i 2 euro e oltre.

I prezzi volano, la benzina al servito resta sopra i 2 euro - La benzina si mantiene al di sopra della soglia dei due euro al litro nelle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Lo riporta quattroruote.it

Guerra Israele-Iran, la benzina torna sopra 1,7 euro: quali sono i gestori con i prezzi migliori - L'apertura del nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran ha mandato in subbuglio i mercati petroliferi. Come scrive msn.com