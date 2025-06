Vodafone down in Italia problemi con internet e rete telefonica | cosa succede

Una mattinata difficile sta colpendo migliaia di utenti Vodafone in tutta Italia, con problemi che interessano sia internet che la rete telefonica. Dalle prime ore di oggi, segnalazioni di disservizi stanno creando non pochi disagi tra cittadini e aziende, coinvolgendo molte delle principali cittĂ italiane. Ma cosa sta causando questa interruzione massiccia? E soprattutto, come si sta muovendo Vodafone per risolvere la situazione? Scopriamolo insieme.

Una mattinata complicata per migliaia di utenti Vodafone in tutta Italia. Dalle prime ore di oggi, lunedì 16 giugno, sono iniziate le segnalazioni di disservizi diffusi su internet e rete telefonica. Le interruzioni stanno coinvolgendo sia la connessione fissa che quella mobile, con una diffusione che sembra interessare molte delle principali cittĂ italiane. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

In questa notizia si parla di: vodafone - italia - internet - rete

