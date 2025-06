Vlasic l’uomo dai mille volti per il nuovo Torino di Baroni | trequartista ala o seconda punta? Il tecnico studia il rebus per valorizzare il suo jolly

Nikola Vlašic, l'uomo dai mille volti per il nuovo Torino di Baroni, incarna la versatilità e il talento più brillante della rosa granata. Trequartista, ala o seconda punta: il tecnico studia il rebus per valorizzare al massimo il suo prezioso jolly offensivo. Un attore versatile, pronto a interpretare ogni ruolo che il copione richiede, Vlašic rappresenta la chiave per svelare le potenzialità della squadra e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Torino, Baroni inizia a disegnare la sua squadra: al centro dei pensieri del tecnico c'è Vlasic, jolly offensivo prezioso per la sua duttilità Un attore versatile, pronto a interpretare ogni personaggio che il copione richiede. La Gazzetta dello Sport definisce così uno dei gioielli di casa granata. Il talento di Nikola Vlaši? è da sempre .

Lecce-Torino LIVE 0-0 al 45': Helgason e Vlasic i più pericolosi - Il 37° turno del campionato si presenta come una giornata cruciale per la lotta salvezza, con nove partite in contemporanea.

Il Torino rimpiazza Vanoli con Baroni per ritrovare entusiasmo; La Gazzetta dello Sport: Alta fedeltà Vlasic: 'Amo questo club'; Lazio-Torino, le probabili formazioni: Baroni mischia le carte, ballottaggio Dia-Noslin.

Torino calciomercato gennaio 2025, le ultimissime: le trattative - Il calciomercato del Torino FC dell'estate 2025: le trattative in entrata e uscita della società granata per completare la squadra di Baroni Nuovo allenatore, nuove idee ma anche nuovi obiettivi in qu ... Come scrive msn.com

La Gazzetta dello Sport: "Vlasic a tutto campo: idea da nuovo Toro" - "Vlasic a tutto campo: dietro l'attaccante oppure più esterno, idea da nuovo Toro" titola La Gazzetta dello Sport di oggi. Segnala torinogranata.it